Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (14.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В результате артиллерийского обстрела Сумщины погибли сразу 6 человек. Среди них 4 работника лесхоза и двое местных жителей, сообщила около часа назад прокуратура Сумщины.

— Число жертв российского теракта в Кривом Роге увеличилось до 12 человек. В больнице скончался 67-летний мужчина, получивший 80% ожогов тела. В госпиталях по-прежнему остаются 11 раненых, 9 из них в тяжелом состоянии.

– Утром россияне обстреляли Краматорск и Константиновку. Три человека погибли и трое ранены, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Россияне ударили на рассвете, в 5 утра, целенаправленно в частный сектор.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.