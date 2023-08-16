Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (16.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— ВСУ освободили поселок Урожайное Донецкой области.
– Около 11 часов утра враг начал накрывать огнем центр Херсона.
– Ночью россияне снова атаковали Одесщину. В этот раз дважды ударили беспилотниками по портовой и зерновой инфраструктуре в городе Рени.
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