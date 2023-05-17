Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (17.05.2023)
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– Российские оккупанты активизировались на Волновахском направлении. В течение суток враг 34 раза обстрелял Угледар из артиллерии и нанес по городу два авиаудара, сообщают в Донецкой военной администрации.
– Премьер-министры Британии и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте заявили, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для нашего государства.
— В Рейкьявике подписали политическую декларацию по созданию реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
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