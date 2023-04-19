Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (19.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В результате очередного авиаудара россиян по Харьковщине погибли два человека и по меньшей мере двое раненых.

-Россияне ночью атаковали Одесщину. Били дронами иранского производства Шахед-131 и Шахед-136. Вражеские беспилотники были запущены из акватории Азовского моря.

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