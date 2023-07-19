Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (19.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Одна из самых тяжелых ночей прошла сегодня в Одессе. Враг атаковал областной центр и ракетами, и дронами.

— Масштабные разрушения в курортном поселке Коблево. В результате российской атаки здесь уничтожен объект рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне.

– ВСУ продолжают продвигаться вперед к югу от города Бахмут и закрепляются на новых рубежах.

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