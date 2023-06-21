Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (21.06.2023)

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— Сегодня ночью удалось сбить все дроны-камикадзе, которые запустила по нам Россия. Об этом сообщили Силы ПВО. Все 6 боевых беспилотников уничтожили над Хмельницкой областью.

— Силы обороны за сутки ликвидировали еще 540 оккупантов и приземлили 35 вражеских дронов. Такие свежие данные обнародовал Генштаб ВСУ.

— 72 раза враг накануне обстрелял Херсонскую область. По области били из артиллерии, градов, минометов, об этом сообщили в ОВА. В самом Херсоне россияне разрушили СТО и два учебных заведения. Погибло два человека.

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