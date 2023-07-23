Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (23.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Этой ночью российская армия 5 видами ракет атаковала Одесщину.
— В следующую среду состоится заседание Совета Украина-НАТО.
— 1 человек погиб, еще 6 ранены в результате обстрела Сумщины за минувшие сутки.
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