Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (23.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Накануне вечером вблизи села Бродецкое Винницкой области произошла автокатастрофа, в результате которой шестеро детей и шесть взрослых погибли.
— Этой ночью враг атаковал Одесщину беспилотниками. В результате этого попадание по гражданской инфраструктуре.
– Наши военные продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях – Генштаб.
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