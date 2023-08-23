Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (23.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Накануне вечером вблизи села Бродецкое Винницкой области произошла автокатастрофа, в результате которой шестеро детей и шесть взрослых погибли.

— Этой ночью враг атаковал Одесщину беспилотниками. В результате этого попадание по гражданской инфраструктуре.

– Наши военные продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях – Генштаб.

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