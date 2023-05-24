Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (24.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Российская армия убила еще двух мирных жителей на деоккупированной Херсонщине за минувшие сутки.
– В Белгороде очередная беспокойная ночь. Там слышали взрывы.
-¦Передача Украине истребителей F16 станет темой следующей встречи в формате Рамштайн.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Журналисты Фактов ICTV попали под обстрел в Северске
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины