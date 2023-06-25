Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (25.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Единых новостей смотрите:

— До пяти возросло количество жертв вчерашней российской атаки по киевской многоэтажке;

— В Донецкой области при обстреле россиянами жилых кварталов погиб один человек;

— Россияне готовятся нанести по Украине новые массированные ракетные удары.

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