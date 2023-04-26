Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (26.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Сегодня годовщина Чернобыльской катастрофы – в ночь на 26 апреля 1986 года на ЧАЭС произошло несколько тепловых взрывов, был разрушен четвертый энергоблок.

– Продолжаются тяжелые бои за Бахмут, враг преобладает количественно. Россияне совершают массированные атаки, уничтожают жилые кварталы города, но воины Вооруженных сил держат оборону.

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