Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 12:00 (26.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Сегодня годовщина Чернобыльской катастрофы – в ночь на 26 апреля 1986 года на ЧАЭС произошло несколько тепловых взрывов, был разрушен четвертый энергоблок.
– Продолжаются тяжелые бои за Бахмут, враг преобладает количественно. Россияне совершают массированные атаки, уничтожают жилые кварталы города, но воины Вооруженных сил держат оборону.
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