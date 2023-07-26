Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (26.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– На фронте ситуация приближена к критической. В Харьковской области россияне не прекращают попыток прорвать нашу оборону.

— На Донетчине оккупанты снова целили по мирным, двое погибших, двое раненых.

— Транспортировку украинского зерна через Черное море обсудят сегодня на заседании Совета Украина-НАТО – впервые инициированном Украиной.

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