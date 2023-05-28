Маргарита Верещагина, Видеоредактор
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (28.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Ночью, 28 мая, российские оккупанты устроили самую масштабную атаку дронами на Украину. Над столицей было сбито более 40 целей.
— Сегодня в Черкасской области прощаются с нацгвардейцем Вадимом Бондаренко, которого сбил насмерть судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр.
— Новые данные о жертвах в Днепре: российская атака в пятницу, 26 мая, унесла жизни 4 человек. Завершилась идентификация фрагментов тел, обнаруженных на месте удара баллистической ракетой.
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