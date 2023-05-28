Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (28.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Ночью, 28 мая, российские оккупанты устроили самую масштабную атаку дронами на Украину. Над столицей было сбито более 40 целей.

— Сегодня в Черкасской области прощаются с нацгвардейцем Вадимом Бондаренко, которого сбил насмерть судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр.

— Новые данные о жертвах в Днепре: российская атака в пятницу, 26 мая, унесла жизни 4 человек. Завершилась идентификация фрагментов тел, обнаруженных на месте удара баллистической ракетой.

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