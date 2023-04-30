Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (30.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Отбили позиции и взяли в плен российского военного. Воины 28 бригады, держащие Бахмутское направление, рассказали об умелой работе своих минометчиков в кооперации с воздушной разведкой.
- Потребители Харьковской и Кировоградской областей, а также Кривого Рога, Харькова и Днепра будут получать квитанции в усовершенствованном формате.
- Украинская авиация за минувшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов. Также наши воины сбили два вражеских беспилотника Shahed, один разведывательный Орлан-10 и еще один дрон неустановленного типа.
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