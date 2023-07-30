Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (30.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Россия накануне вечером нанесла ракетный удар по учебному заведению в Сумах.

— Этой ночью оккупанты снова атаковали дронами юг Украины.

– Более 200 заявлений о повреждении имущества уже зарегистрировали в ГУ Нацполиции Днепропетровщины после атаки россиян по областному центру в вечер пятницы.

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