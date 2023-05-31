Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:00 (31.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Донецкой области оккупанты снова убили одного человека: российское железо лишило жизни жителя Часового Яра.
— Накануне враг задействовал авиацию 64 раза, один раз нанес ракетный удар и 88 раз обстрелял наши территории.
— Российская армия накануне обстреляла Волчанск — ранен 72-летний мужчина.
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