Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (02.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— 23 вражеских ударных беспилотника сбили ночью наши защитники.
– На Киевщине обломки сбитого дрона упали на частный жилой дом вблизи Гостомеля.
— 42-летний мужчина получил ранения в результате вражеского обстрела города Орехов, что в Запорожской области.
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