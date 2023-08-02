Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (02.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 23 вражеских ударных беспилотника сбили ночью наши защитники.

– На Киевщине обломки сбитого дрона упали на частный жилой дом вблизи Гостомеля.

— 42-летний мужчина получил ранения в результате вражеского обстрела города Орехов, что в Запорожской области.

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