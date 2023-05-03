Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (03.05.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Этой ночью российский истребитель атаковал Сумщину: враг сбросил 2 авиабомбы на учебное заведение и предприятие в поселке Свеса. Такие же бомбы сбросили недалеко от Хотиевки.
– Оккупанты убрали часть кораблей с Черного моря. Россияне отреагировали на ночные взрывы недалеко от Крымского моста и вывели из акватории все ракетоносители.
– Россияне не оставляют попыток стереть в прах Орехов, что в полусотне километров от Запорожья. Оккупанты ежедневно обильно стреляют по городку из артиллерии и самолетов.
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