Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (03.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Этой ночью российский истребитель атаковал Сумщину: враг сбросил 2 авиабомбы на учебное заведение и предприятие в поселке Свеса. Такие же бомбы сбросили недалеко от Хотиевки.

– Оккупанты убрали часть кораблей с Черного моря. Россияне отреагировали на ночные взрывы недалеко от Крымского моста и вывели из акватории все ракетоносители.

– Россияне не оставляют попыток стереть в прах Орехов, что в полусотне километров от Запорожья. Оккупанты ежедневно обильно стреляют по городку из артиллерии и самолетов.

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