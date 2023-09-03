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Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (03.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Украинские войска прорвали первую линию обороны России под Запорожьем.

— Во избежание мобилизации перед выборами РФ вербует на войну иностранцев – британская разведка.

– ГУР уничтожили российский комплекс Аванпост.

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