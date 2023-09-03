Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (03.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Украинские войска прорвали первую линию обороны России под Запорожьем.
— Во избежание мобилизации перед выборами РФ вербует на войну иностранцев – британская разведка.
– ГУР уничтожили российский комплекс Аванпост.
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