Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (05.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Украинские силы обороны продолжают активно разбивать южные и северные фланги у Бахмута. В районе Клещиевки армейцы имеют определенный успех.
– Ситуация на оккупированной Запорожской атомной станции на эту минуту контролируемая. Станция работает в штатном режиме. Не было зафиксировано значительного перемещения техники и живой силы противника.
— 47 авиационных ударов и более полусотни артиллерийских обстрелов нанесли россияне за прошедшие сутки. Оккупанты били как по позициям наших воинов — так и по гражданскому населению.
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