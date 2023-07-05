Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (05.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Украинские силы обороны продолжают активно разбивать южные и северные фланги у Бахмута. В районе Клещиевки армейцы имеют определенный успех.

– Ситуация на оккупированной Запорожской атомной станции на эту минуту контролируемая. Станция работает в штатном режиме. Не было зафиксировано значительного перемещения техники и живой силы противника.

— 47 авиационных ударов и более полусотни артиллерийских обстрелов нанесли россияне за прошедшие сутки. Оккупанты били как по позициям наших воинов — так и по гражданскому населению.

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