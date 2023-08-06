Татьяна Безпалюк, Журналистка Факты ICTV
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (06.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Утром российские войска обстреляли шесть населенных пунктов на Сумщине.
– Украина снова начнет экспортировать зерно, нравится это России или нет. Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.
– Из Украины за границу могло выехать до 20% населения.
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