Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (06.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Утром российские войска обстреляли шесть населенных пунктов на Сумщине.

– Украина снова начнет экспортировать зерно, нравится это России или нет. Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

– Из Украины за границу могло выехать до 20% населения.

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