Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (06.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В Запорожье утром 6 сентября раздался мощный взрыв. Пострадал объект гражданской инфраструктуры, а также ранены двое работников предприятия.
— Украинская ПВО уничтожила 23 из 33 враждебных целей этой ночью.
– Президент Владимир Зеленский провел ставку Верховного главнокомандующего.
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