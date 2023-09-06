Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (06.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В Запорожье утром 6 сентября раздался мощный взрыв. Пострадал объект гражданской инфраструктуры, а также ранены двое работников предприятия.

— Украинская ПВО уничтожила 23 из 33 враждебных целей этой ночью.

– Президент Владимир Зеленский провел ставку Верховного главнокомандующего.

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