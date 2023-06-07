Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (07.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– От уровня наполненности Каховского водохранилища зависит водоснабжение сразу двух густонаселенных районов Днепропетровщины: Криворожского и Никопольского. В Никопольском районе положение сложное, но контролируемое. Марганец и Покров сегодня без воды.

— Строительство новой электростанции обойдется примерно в миллиард долларов, об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

– Наши силы обороны продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении. Российские оккупанты теряют позиции, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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