Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (10.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Пентагон официально подтвердил, что ВСУ сбили гиперзвуковую ракету Кинжал с помощью ЗРК Patriot.
- США не планируют подражать Великобритании и не будут предоставлять Украине ракеты большой дальности. Об этом пишут журналисты издания Politico, ссылаясь на американского чиновника, имя которого не называют.
- Мировая печать анализирует вчерашний парад в Москве. Главный вывод западных аналитиков: слабость вместо силы, никаких побед в войне против Украины, разочарование и раздор в окружении российского руководства.
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