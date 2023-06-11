Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (11.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Этой ночью российская армия атаковала тремя беспилотниками пограничный город Белополье Сумской области. По данным Офиса Генпрокурора, в результате вражеской атаки полностью уничтожены три здания, обломками разрушены фасады многоэтажки и выбиты окна.

— 5 мирных жителей ранены в результате вражеских обстрелов деоккупированной части Херсонщины за минувшие сутки, об этом сообщил руководитель местной областной военной администрации.

— Россияне, мобилизованные в ряды оккупационных войск, все чаще не выполняют приказы своего военного руководства, или прибегают к саботажу и дезертирству. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.