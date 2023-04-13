Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (13.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.04.2023.
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Ровно год назад украинские воины утопили крейсер Москва – флагман Черноморского флота России. 13 апреля 2022 года Вооруженные Силы попали в российский корабль из украинского ракетного комплекса Нептун.
- 9 лет назад в Украине началась антитеррористическая операция. 13 апреля 2014 года исполняющий обязанности президента Украины спикер парламента Александр Турчинов объявил о начале АТО на Донбассе.
- За время полномасштабного вторжения российская армия потеряла более 180 тысяч человек убитыми.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ