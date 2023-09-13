Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (13.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Ночью враг ударил дронами-камикадзе по югу Одесской области.

— Россияне ночью запустили Шахеды в Сумскую область и из минометов обстреляли пограничные общины.

– В Россию прибыл лидер Северной Кореи Ким Чен Ин.

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