Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (14.05.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Президент Украины Владимир Зеленский с визитом в Германии, впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

— Крылатыми ракетами дважды на протяжении суток россияне нанесли удар по Тернопольщине.

— Еще по крайней мере на 2 км штурмовые подразделения ВСУ подвинули вражеские войска на Бахмутском направлении в течение предыдущих двух суток.

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