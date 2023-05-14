Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (14.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Президент Украины Владимир Зеленский с визитом в Германии, впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
— Крылатыми ракетами дважды на протяжении суток россияне нанесли удар по Тернопольщине.
— Еще по крайней мере на 2 км штурмовые подразделения ВСУ подвинули вражеские войска на Бахмутском направлении в течение предыдущих двух суток.
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