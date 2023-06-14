Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (14.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Одессе ночью от российской атаки погибло три работника сети супермаркетов в одном из спальных районов, еще 7 получили ранения. Всего в городе из-за удара Калибрами пострадало 13 человек.

– Российские войска продолжают террор мирного населения и в Донецкой области. На рассвете очередные ракеты Х-22 ударили по Краматорску и Константиновке. Трое гражданских погибли.

— Пентагон не подтверждает данные о якобы утрате Украиной 16 единиц западной техники во время наступательной операции. Об этом сказала на брифинге заместительница спикера Пентагона Сабрина Сингх.

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