Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (17.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Поздним вечером россияне в очередной раз атаковали ракетами наши мирные города. По информации Воздушных сил, 4 Калибра сбили в Николаевской области. Но, к сожалению, было попадание в самом Николаеве, ранена женщина.
— За минувшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 24 населенных пункта Харьковской области. К тому же россияне пытались наступать на Масютовку, но получили отпор и отошли с потерями.
— Действие зерновой сделки завершается завтра. Украинская сторона не исключает, что она не будет продолжена, поскольку переговоры с Россией на прошлой неделе зашли в тупик.
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