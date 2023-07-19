Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (19.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Россияне без остановки атакуют наших защитников на Марьинском, Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях, там продолжаются тяжелые круглосуточные бои.

— 8 раз в эту ночь и утро уже обстреляли оккупанты территорию Сумщины.

– После выхода России из зернового соглашения, международные компании приостановили страхование морских грузов из Украины.

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