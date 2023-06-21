Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (21.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Лондоне стартовала конференция по восстановлению Украины. Там собрались представители 60 стран мира.
— Партизаны взорвали железнодорожный путь во временно оккупированном Крыму. Взрыв на пути произошел этой ночью в районе Феодосии.
— ВСУ имеют частичный успех в направлении Белогоровка — Шипиловка на Луганщине. Накануне наши воины там наступали и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах, сообщили в Генштабе.
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