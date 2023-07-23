Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (23.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— РФ атаковала Одессу в ночь на 23 июля. В результате чего один человек погиб, еще 22 получили ранения. Среди пострадавших четыре ребенка.

– Российские войска сосредотачивают свои усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

– Российские военные усиливают репрессии против сотрудников Запорожской АЭС.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.