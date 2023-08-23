Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (23.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Единых новостей смотрите:

– Утром российские войска атаковали Шахедами приграничья Сумщины. В результате два человека погибли, еще трое ранены.

– Ночью БПЛА атаковали недостроенный небоскреб бизнес-центра Москва-сити.

– Над Киевом сегодня подняли флаг Украины с подписями украинских защитников и защитниц.

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