В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Как артиллеристы батальона К-2 отбивают вражеские атаки и уничтожают пехоту.

– Украинские военные не участвовали в спецоперации в Белгородской области вместе с легионом Свобода России и Российским добровольческим корпусом.

— С утра жители аннексированного Крыма публикуют видео, на котором виден густой дым в районе Керченского моста.

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