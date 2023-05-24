Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (24.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Как артиллеристы батальона К-2 отбивают вражеские атаки и уничтожают пехоту.
– Украинские военные не участвовали в спецоперации в Белгородской области вместе с легионом Свобода России и Российским добровольческим корпусом.
— С утра жители аннексированного Крыма публикуют видео, на котором виден густой дым в районе Керченского моста.
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