Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (25.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Единых новостей смотрите:

— Две пожилые женщины пострадали в результате вражеских обстрелов Запорожской области;

— В Днепре выразили последнюю дань уважения военному, которого россияне убили во время теракта в Еленовке;

— В сети распространяется информация, что в оккупированном Бердянске убиты два подростка с проукраинской позицией.

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