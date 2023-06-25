Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (25.06.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Единых новостей смотрите:
— Две пожилые женщины пострадали в результате вражеских обстрелов Запорожской области;
— В Днепре выразили последнюю дань уважения военному, которого россияне убили во время теракта в Еленовке;
— В сети распространяется информация, что в оккупированном Бердянске убиты два подростка с проукраинской позицией.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.