Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (26.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Донецкой области россияне применяют так называемую “сирийскую тактику”.
— В Херсонской области в результате российских обстрелов ранен один человек. Всего за минувшие сутки оккупанты 75 раз обстреляли мирные населенные пункты деоккупированной части области.
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