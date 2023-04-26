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Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты

Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (26.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Донецкой области россияне применяют так называемую “сирийскую тактику”.

— В Херсонской области в результате российских обстрелов ранен один человек. Всего за минувшие сутки оккупанты 75 раз обстреляли мирные населенные пункты деоккупированной части области.

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