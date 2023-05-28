Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (28.05.2023)

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— Враг мог осуществить массированную ночную атаку на Украину из 54 дронов, чтобы найти цели для будущих ударов ракетами, сообщает руководительница пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Снова под российским огнем оказался Никопольский район Днепропетровской области. Ночью из тяжелой артиллерии враг дважды нанес удар по мирному районному центру.

— Первые результаты экспертиз по делу судьи Макаровского суда, сбившего насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко, будут готовы через несколько дней. Уже в ближайшие дни станут известны исследования по содержанию в крови водителя алкоголя или наркотических средств.

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