Маргарита Верещагина, Видеоредактор
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (28.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Враг мог осуществить массированную ночную атаку на Украину из 54 дронов, чтобы найти цели для будущих ударов ракетами, сообщает руководительница пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
— Снова под российским огнем оказался Никопольский район Днепропетровской области. Ночью из тяжелой артиллерии враг дважды нанес удар по мирному районному центру.
— Первые результаты экспертиз по делу судьи Макаровского суда, сбившего насмерть нацгвардейца Вадима Бондаренко, будут готовы через несколько дней. Уже в ближайшие дни станут известны исследования по содержанию в крови водителя алкоголя или наркотических средств.
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