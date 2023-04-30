Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (30.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- В Днепре родственники молодой женщины, погибшей вместе со своей маленькой дочкой в Умани, разгребают руины дома и готовятся к похоронам, которые пройдут завтра.
- Около полуночи российская армия выпустила пять ракет по Краматорску Донецкой области. Как сообщили в местной областной военной администрации, по две ракеты прилетело в поле за городом и в промышленную зону.
- Герой Украины 31-летний Александр Созанский “Рагнар” погиб во время минометных обстрелов. Теперь уже его сестра служит в той же бригаде, а родители волонтерят и собирают деньги на дроны.
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