Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (30.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В Сумах уже двое погибших и 20 пострадавших в результате российского ракетного удара по одному из учебных заведений.
— Восемь ракетных и 33 авиационных удара нанесли россияне за минувшие сутки.
– Украинские воины накануне провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях.
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