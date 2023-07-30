Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (30.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Сумах уже двое погибших и 20 пострадавших в результате российского ракетного удара по одному из учебных заведений.

— Восемь ракетных и 33 авиационных удара нанесли россияне за минувшие сутки.

– Украинские воины накануне провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.