Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (30.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– В Киеве следователи продолжают работать на местах, где упали обломки российских ракет.
— Этой ночью россияне атаковали Житомирщину дронами-камикадзе.
– ГУР подтвердило уничтожение четырех российских самолетов Ил-76 в Пскове.
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