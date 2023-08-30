Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (30.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В Киеве следователи продолжают работать на местах, где упали обломки российских ракет.

— Этой ночью россияне атаковали Житомирщину дронами-камикадзе.

– ГУР подтвердило уничтожение четырех российских самолетов Ил-76 в Пскове.

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