Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (31.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Пятеро мирных жителей ранены в результате обстрелов деоккупированной части Херсонщины за минувшие сутки.
– Засаду на врага устроили наши защитники на одном из островов Херсонщины.
– В Кривом Роге на Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила агентку российской ФСБ.
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