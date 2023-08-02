Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (02.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Херсон под плотным обстрелом россиян – с ночи они терроризируют центральную часть города, прицельно бьют по жилым домам.

— Украинские воины выбили окупантов с позиций, которые расположены южнее Андреевки.

— Иран не прекращает строительство заводов по производству дронов в России и Белоруссии.

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