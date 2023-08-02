Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (02.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Херсон под плотным обстрелом россиян – с ночи они терроризируют центральную часть города, прицельно бьют по жилым домам.
— Украинские воины выбили окупантов с позиций, которые расположены южнее Андреевки.
— Иран не прекращает строительство заводов по производству дронов в России и Белоруссии.
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