Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (03.05.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.05.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Срочно просятся в отпуска: псевдоруководство Запорожской АЭС пытается уехать из оккупированного Энергодара. Коллаборанты панически ищут пути эвакуации, предчувствуя контрнаступление ВСУ.

– На базе тренировочного центра Терновое поле проводят обучение для гражданских граждан и военных. Опытные инструкторы уже оттренивали более 17 тыс. бойцов вооруженных сил по восьми военным дисциплинам.

– В Одессе в рамках проекта RECOVERY прошел семинар для реабилитологов. Три дня врачи получали новые теоретические навыки, которые сразу учились применить практически на новейшем оборудовании.

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