Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (03.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Украинские воины продолжают наступление на Мелитопольском направлении.
— За минувшие сутки россияне 19 раз обстреляли приграничье Сумщины.
— Более 30 тысяч хасидов планируют посетить Умань во время празднования иудейского нового года.
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