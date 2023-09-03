Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (03.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Украинские воины продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

— За минувшие сутки россияне 19 раз обстреляли приграничье Сумщины.

— Более 30 тысяч хасидов планируют посетить Умань во время празднования иудейского нового года.

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