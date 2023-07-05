Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 13:00 (05.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Террористическая армия России за минувшие сутки 83 раза обстреляла Херсонщину. Два человека погибли, еще один ранен.

— Этой ночью враг нанес ракетный удар по Дружковке — поврежден дом. Об этом сообщает глава военной администрации Павел Кириленко.

– 670 убитых россиян, 36 уничтоженных артсистем и 12 беспилотников. Таковы были минувшие сутки для российских оккупантов — сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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