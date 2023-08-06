Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (06.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— 70 воздушных целей выпустили по территории Украины российские войска прошлым вечером и этой ночью. Среди них 13 крылатых ракет Калибр, 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 ударных БПЛА Shahed-136/131.

– Утром российская армия нанесла два ракетных удара по Харькову.

– Воздушные силы с начала войны уничтожили более 3500 враждебных целей.

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