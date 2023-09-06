Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (06.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– В ночь на среду, 6 сентября, российские оккупанты атаковали припортовую и сельскохозяйственную инфраструктуры на юге Одесщины.

— Кубинские правоохранители разоблачили у себя в стране сеть, заставлявшую кубинских граждан воевать на стороне России в войне против Украины.

– В Запорожье утром 6 сентября раздался мощный взрыв. Пострадал объект гражданской инфраструктуры, а также ранены двое работников предприятия.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.