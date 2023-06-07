Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (07.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате вражеского удара на Сумщине. По данным ОВА, около трех ночи иранский дрон-камикадзе ударил по жилому дому в приграничной Юнаковском районе.

— Подрыв россиянами Каховской ГЭС будет иметь катастрофические последствия для окружающей среды. Россия совершила наибольший акт экоцида с начала полномасштабного вторжения, это подчеркнул министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

– Президент Владимир Зеленский обратился к миру из-за подрыва Каховской ГЭС. Глава государства призвал мировых лидеров, страны и международные институты немедленно отреагировать на российский террор.

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