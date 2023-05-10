Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (10.05.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- После полудня российская армия открыла огонь по Херсону. Об обстреле сообщил руководитель областной военной администрации. Он призвал всех оставаться в укрытиях.
- В Донецкой области погиб журналист французского агентства France-Presse Арман Солдин. Корреспондент получил смертельные ранения во время ракетных обстрелов вблизи Часового Яра рядом с Бахмутом.
- Из-под Бахмута сбежала целая бригада российских военных, об этом сообщил сначала глава ППК “Вагнер” Евгений Пригожин.
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